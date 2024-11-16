В Одесской области ударили по железнодорожному узлу, нарушив цепь поставок из

Удар был нанесён по железнодорожному узлу в Раздельной, Одесская область, что привело к уничтожению военного груза и нарушению поставок из Румынии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Лебедева, координатора николаевского подполья .
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