«Денверу», скорее всего, придется добавить драфт-пик для обмена Зика Ннаджи

« Денвер » может столкнуться с трудностями при попытке обменять Зика Ннаджи. По информации инсайдера Марка Стейна, именно такой сценарий остается приоритетным для «Наггетс», однако для завершения сделки команде, вероятно, придется добавить драфт-компенсацию.
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