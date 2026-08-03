«Денверу», скорее всего, придется добавить драфт-пик для обмена Зика Ннаджи

« Денвер » может столкнуться с трудностями при попытке обменять Зика Ннаджи. По информации инсайдера Марка Стейна, именно такой сценарий остается приоритетным для «Наггетс», однако для завершения сделки команде, вероятно, придется добавить драфт-компенсацию.