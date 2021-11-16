16 ноября. О чем пишут газеты

«Известия» собрали прогнозы экспертов относительно динамики ВВП России в 2021 году. Например, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) прогнозирует рост в текущем году на уровне 4–4,3%, в следующем году — 1,8–2%.