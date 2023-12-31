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Что нужно знать о новых нормах перепланировки с 1 января 2024 года

Что нужно знать о новых нормах перепланировки с 1 января 2024 года

Что нужно знать о новых нормах перепланировки с 1 января 2024 года Ирэн ОрлонскаяВ 2024 году в России вступают в силу несколько важных поправок в законодательство, касающиеся перепланировки в жилых помещениях.

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