Что нужно знать о новых нормах перепланировки с 1 января 2024 года Ирэн ОрлонскаяВ 2024 году в России вступают в силу несколько важных поправок в законодательство, касающиеся перепланировки в жилых помещениях.
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