Le Figaro: в Счетной палате ЕС заявили о нехватке денег на Украину

Счетная палата Евросоюза констатировала нехватку средств для оказания помощи Украине. Как пишет издание Le Figaro, бюджеты европейских стран могут не выдержать нагрузку из-за предоставляемых украинским властям кредитов.
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