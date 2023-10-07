Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Le Figaro: в Счетной палате ЕС заявили о нехватке денег на Украину

Le Figaro: в Счетной палате ЕС заявили о нехватке денег на Украину

Счетная палата Евросоюза констатировала нехватку средств для оказания помощи Украине. Как пишет издание Le Figaro, бюджеты европейских стран могут не выдержать нагрузку из-за предоставляемых украинским властям кредитов.

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