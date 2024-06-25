Путин: БРИКС выступает за создание справедливого и демократического мира

БРИКС выступает за формирование свободного от диктатуры справедливого и демократического мира. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, обратившись к участникам и организаторам юбилейных Примаковских чтений.
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