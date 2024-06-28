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Брат Салтанат Нукеновой обратился к мужчинам в Алматы

Брат Салтанат Нукеновой обратился к мужчинам в Алматы

В южной столице проходит международная конференция «Расширение прав и возможностей через действие». Организатором мероприятия, поднимающего самые актуальные проблемы современного общества, является Центральноазиатский альянс по искоренению гендерного насилия.

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