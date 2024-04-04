В Севастополе откроется круглогодичный молодежный историко-культурный центр «Истоки»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с директором «Роспатриотцентра» Еленой Беликовой, представителями «Артека» и Таврической духовной семинарии участвовал в режиме видеоконференцсвязи в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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