Народная артистка России, певица Лариса Долина в спектакле «Мечты Фемиды» в постановке Михаила Барщевского на сцене Театра в Хамовниках, 20 апреля 2026 года © Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»Адвокат Александр Бенхин в разговоре с «Газетой.
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