После "народных протестов" Хинштейн "прорвался" к Путину, чтобы рассказать о проблемах курян и "добыть" денег

demyr150648 Это, как всегда. Но правительство и ВС просрали все. Так и не управляю и не воюют. И почему недра в руках кучки спекулянтов и вредителей, то что призошло именно по их вине никак не оценивается не компенсируется и не делается выводов. Наро возмущен, и правильно. Где эффективны аппарат управления. Он есть, эффектино управляет прибылями только для своего кармана. Эта война вполне может перерасти в гражданскую. Кого защищают и кровь проливают? Да РОдины, и это греет душу на беспутье. Но в тылу жиреют откровенные воры и предатели. Эразве не так. Диссонанс привед к хреновым последствиям. Но пока изменений не видно. А крови льётся много. Объясните одну простую, но актуальную вешь: как при правлении ВВП в минобороны попадают такие замечательные и талантливейшие люди, вроде как Ганнибалы, Цезари, маршалы Радецкие, Фридрихи Великие, Манштейны и Румянцевы, Суворовы и Рокоссовские? Какая судьба привела этих Пашей Мерседессов, Ивановых,Мебельщиков, Оленеводов, Экономистов на такие высоты? Из них хоть один, включая Пашу, хоть что-то в военном деле понимает? У них есть военное образование? А как и на кого и где они учились? Наверное, все из академий с красными дипломами и золотыми медалями? Когорта непобедимых? Мыслители и Спинозы? Это о них говорят: "не делайте умное лицо..." Больно смотреть на Родину, за которую люди проливают кровь, а она под гнетом воров и жуликов.

d demyr150648 Вера, это от бога, неверие - тоже. Не верь и обрящешь! Хинштейну не усидеть при таком раскладе, вот он и помчался спасать ситуацию и себя в ней: его же крайним назначили. А где старый губер, где ворюги, не построившие линию обороны, где енералы умные, о которых говорить противно. Кто-то же за курский участок отвечал. Где разведка с возможностью прямого доклада Верховному. Где.... В звезде! Ну, и что,что область разгромлена, что люди страдают, что хохлы радуются, что отвоевать взад-обратно не могем? Это как? Так всегда будет? Чем там 30 лет занимались, ну где повыше. Это что такое? Страна большая, Хинштейнов не хватит! А порядка все нет! Давайте Трампа позовем, ему все равно, чем управлять!