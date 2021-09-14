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В России предложили давать три обязательных выходных после вакцинации

В России предложили давать три обязательных выходных после вакцинации

Обязать работодателей предоставлять своим сотрудникам три выходных дня с сохранением зарплаты после вакцинации от коронавирусной инфекции предложил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин.

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