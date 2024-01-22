Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Скорина
    Если меньше - то ПИЛИТЬ нечего будетМэр Орла Парахин ...
  • Владимир Петров
    Корейцев от Кима наймите - неприхотливые работяги. Или китайцев - отгрохают небоскрёбы. И домой вернутся.Орловская власть ...
  • виктор сапожков
    Сажать этих мразей лет на десять на лесоповал или рыть окопы дляСВО!В Белгороде появи...

Приезд министра не помог строительству школы под Орлом

Приезд министра не помог строительству школы под Орлом

На строительстве школы в деревне Жилина два с половиной месяца не ведутся работы. Председатель комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского облсовета Виталий Рыбаков дал большое интервью федеральному изданию «Аргументы недели».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх