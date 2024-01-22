Приезд министра не помог строительству школы под Орлом

На строительстве школы в деревне Жилина два с половиной месяца не ведутся работы. Председатель комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского облсовета Виталий Рыбаков дал большое интервью федеральному изданию «Аргументы недели».
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