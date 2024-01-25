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Посольство США в Словакии: Киев не находится под влиянием Вашингтона

Посольство США в Словакии: Киев не находится под влиянием Вашингтона

Американское посольство в Словакии выразило несогласие с заявлением словацкого премьер-министра Роберта Фицо о том, что Украина находится под полным контролем Соединённых Штатов Об этом дипмиссия США написала в своих социальных сетях.

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