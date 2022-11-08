Автопарк Реваза Убилаева

Реваз Убилаев знаменит тем, что начал свой воровской путь не гладко, а уж тем более закончил. Парень всегда был наглым и не простым вором, он много брал на себя и зазнавался, поэтому его другие воры в законе постоянно избивали, дабы преподать урок общения со старшими, его старались вытеснить вообще из воровской среды, да, у них все вышло, но что произошло и как такой человек, как Реваз стал изгоем? Его воровской путь начался с конфликтных ситуаций, его не принимали старшие воры, поскольку молодой и наглый вор в законе никому не нравился.