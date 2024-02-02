SME: 60 тыс. человек поучаствовали в антиправительственных митингах в Словакии

Более 60 тысяч человек в разных городах Словакии приняли участие в акциях протеста против планов правительства Роберта Фицо провести масштабную реформу уголовного законодательства, которая подразумевает смягчение наказаний за некоторые преступления и ликвидацию специальной прокуратуры.
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