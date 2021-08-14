Друзья

10 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Хотели бы вы покататься на байдарках в Арктике? https://www.facebook.com/103027075333767...Что такое магия? ...
  • Юрий Ильинов
    Немой восторг: подборка захватывающих и удивительных космических фотографий!.. ...Самая загадочная ...
  • Юрий Ильинов
    Самое интересное в этой истории то, что такой символизм божьей коровке предавали не только наши предки, но и жители д...Ледяное бессмертие

На древнем папирусе зафиксированы свидетельства высадки НЛО на Сфинкса

На древнем папирусе зафиксированы свидетельства высадки НЛО на Сфинкса

Сознание На древнем папирусе зафиксированы свидетельства высадки НЛО на Сфинкса Многие научные работы, опубликованные за эти годы, представляют интерес для искателей следов контактов пришельцев с представителями древней человеческой цивилизации.

Вернуться к статье
41
Обсудить
Стас Сибаритофф
Юрий Ильинов
Сердце, 216 Годные устремления уничтожают явления заразы. Устремленный человек, поистине, полон иммунитета. Так же и с проходящими по краю пропасти. Лучшие крылья сотканы устремлениями. Даже лучшим противоядием будет тоже устремление. Огонь, рожденный напряжением стремительным, будет лучшим щитом. Древние объясняли, как стрелы не достигают стремящегося. Современные врачи могли бы указать на развитие особого вещества при духовном устремлении. Примените это в жизни, как житейский совет. Указываю насколько устремленный дух с быстротою света меняет свое положение и становится неуловимым. Так можно приучить себя к устремленности, являя ее как телесно, так и духовно. Учение без устремления, как мешок просыпанный. Нужно обнять сущность сказанного, ибо изучение одних слов и останется на языке. Но спаситесь от языка, устремленного при мертвом сердце. Так не забудем о противоядии истинного устремления.
Юрий Ильинов
Что значит осадок в вине? На самом деле осадок в вине означает лишь то, что при изготовлении вина не применялась фильтрация и вино максимально натуральное.
Юрий Ильинов
Рождение торнадо. Завораживающее зрелище https://www.facebook.com/InterestingWorldhd/videos/515600103034575

Картина дня

наверх