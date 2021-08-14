Сознание На древнем папирусе зафиксированы свидетельства высадки НЛО на Сфинкса Многие научные работы, опубликованные за эти годы, представляют интерес для искателей следов контактов пришельцев с представителями древней человеческой цивилизации.
Сознание На древнем папирусе зафиксированы свидетельства высадки НЛО на Сфинкса Многие научные работы, опубликованные за эти годы, представляют интерес для искателей следов контактов пришельцев с представителями древней человеческой цивилизации.
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