Стало известно, сколько очков набрал Месси в голосовании за «Золотой мяч»

Французское издание France Football опубликовало результаты голосования за «Золотой мяч» 2023 года. Ставший обладатель награды нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси набрал 462 очка, опередив ближайшего преследователя, форварда «Манчестер Сити» и национальной команды Норвегии на 105 баллов.
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