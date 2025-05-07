Бессмертный полк 2025 года: Воспоминания о героях продолжают жить в сердцах россиян Ирэн ОрлонскаяВ 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Великой Победы, и одним из самых значимых событий этого юбилея станет возвращение шествия «Бессмертного полка» в традиционном очном формате.