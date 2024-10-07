Карьерный эксперт Семеренко: на собеседовании нужно просить тестовое задание

При отказе работодателя на собеседовании соискателю стоит попросить тестовое задание или узнать о других вакансиях в данной компании, считает карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Святослав Семеренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии