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Карьерный эксперт Семеренко: на собеседовании нужно просить тестовое задание

Карьерный эксперт Семеренко: на собеседовании нужно просить тестовое задание

При отказе работодателя на собеседовании соискателю стоит попросить тестовое задание или узнать о других вакансиях в данной компании, считает карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Святослав Семеренко.

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