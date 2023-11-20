Расследование посадки А320 в пшеницу под Новосибирском: Надо было в картошку садиться

Вместо внедрения эффективного мониторинга воздушных судов в полете авиакомпании пользуются сомнительными «правилами» Анатолий Журин На фото: самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой.
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