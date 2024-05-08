ТЭС, объекты генерации и газохранилище: Названы цели ночного удара по Украине

ВС России нанесли еще один сокрушительный удар по энергосектору Украины.Русская армия нанесла еще один массированный удар по энергосектору Украины, поразив как минимум три ТЭС, объекты энергогенерации и Львовское газохранилище.
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