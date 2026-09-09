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Анонс игры про полицейские будни Police Simulator

Анонс игры про полицейские будни Police Simulator

Анонсирован проект «Police Simulator» от студии «Grip Studios». Издателем выступает компания «astragon Entertainment».

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