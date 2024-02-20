В Смоленске станет меньше наружной рекламы

В Смоленске разработают нормативно-правовую базу по регулированию размещения вывесок, плакатов и штендеров В Смоленске разработают нормативно-правовую базу по регулированию размещения рекламных вывесок, плакатов и штендеров.
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