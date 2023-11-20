Как верующему провести праздник Собор Архангела Михаила и Михайлов день, запреты на 21 ноября Алёна ЮрьеваВ день памяти архангела Михаила, который отмечается 21 ноября, народ традиционно празднует Михайлов день.
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