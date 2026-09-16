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FiNE NEWS

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Участница из Боливии представила национальный наряд на Фестивале молодежи

Участница из Боливии представила национальный наряд на Фестивале молодежи

Студентка из Боливии представила традиционное платье своей страны на Фестивале молодежи. Об этом сообщает РИА Новости.

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