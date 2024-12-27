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Царьград

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Аннулировано 90 процентов новогодних туров в Анапу. Причина - разлив мазута из танкеров

Аннулировано 90 процентов новогодних туров в Анапу. Причина - разлив мазута из танкеров

Полная ликвидация последствий крушения танкеров с нефтепродуктами может растянуться на несколько летТуристы массово отказываются от новогодних туров в Анапу.

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