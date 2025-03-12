Ольга Ковитиди: Мысли вслух.. Переговоры

Мысли вслух.Переговоры.А «мяч не переброшен» и все еще находится на украинской стороне.Мы видим,что Зеленский вводит в заблуждение зарубежных кураторов, пытаясь фактически сорвать дипломатический процесс по установлению мира на Украине.