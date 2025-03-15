Платон Беседин: Скинули видео нашего доблестного севастопольского губернатора

Скинули видео нашего доблестного севастопольского губернатора. Вновь рапортует с чудесной прогулки…Кто-нибудь подскажите ему, что пока люди убирают мазут по выходным, нужно быть поближе к народу…Читать подробнее>>> .
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