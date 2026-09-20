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Орловские новости

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Жительница Домодедово вспомнила выборы 1946 года в Орловской области

Жительница Домодедово вспомнила выборы 1946 года в Орловской области

В 1946 году на выборы она отправилась в шесть лет на лошади с колокольчиками и песнями, а спустя 80 лет вновь проголосовала вместе с родными.

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