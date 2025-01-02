Яне Рудковской — 50: скандальный развод, борьба за детей и победа на «Евровидении»

Яна Рудковская — известный продюсер и обладатель многих наград в сфере шоу-бизнеса. На ее счету премия в области стиля, красоты и грации «Золотой каблучок», премия Fashion TV в номинации «Самый стильный продюсер» и другие.
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