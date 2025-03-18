Отношения России и Азербайджана вышли из пике. Главная причина — стратегическая победа РФ в войне с Западом, считает обозреватель Pravda.
Почему Баку отказался от ультиматума России по крушению AZAL?
Комментарии
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Юрий Золотарев
ГОВНЮКАМ никакого "прощения" нет! Одна тупорылая бандеровская сволочь ляпает провокацию, другая тут же на нее клюёт, не разбираясь в том, кто и чтО. А потом - "верительные грамоты"? Дрюжба на век?? Да идут все "друзья" строем НАХН!!!
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17 час.
Юрий Золотарев
Настоящая ДРУЖБА у России д.б. только с армией, флотом и космическими войсками РФ!
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17 час.
Сергей Лобачев
Орали во все глотки какая Россия плохая. Потом тихо скуля поджали хвост. И засобирались в Москву на 9 мая. Самим не противно? И как там ''Дом дружбы'', еще не открывают? А ''Спутник''?
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5 час.
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