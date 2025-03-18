Почему Баку отказался от ультиматума России по крушению AZAL?

Юрий Золотарев ГОВНЮКАМ никакого "прощения" нет! Одна тупорылая бандеровская сволочь ляпает провокацию, другая тут же на нее клюёт, не разбираясь в том, кто и чтО. А потом - "верительные грамоты"? Дрюжба на век?? Да идут все "друзья" строем НАХН!!!

Юрий Золотарев Настоящая ДРУЖБА у России д.б. только с армией, флотом и космическими войсками РФ!