Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Почему Баку отказался от ультиматума России по крушению AZAL?

Отношения России и Азербайджана вышли из пике. Главная причина — стратегическая победа РФ в войне с Западом, считает обозреватель Pravda.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
ГОВНЮКАМ никакого &quot;прощения&quot; нет! Одна тупорылая бандеровская сволочь ляпает провокацию, другая тут же на нее клюёт, не разбираясь в том, кто и чтО. А потом - &quot;верительные грамоты&quot;? Дрюжба на век?? Да идут все &quot;друзья&quot; строем НАХН!!!
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17 час.
Юрий Золотарев
Настоящая ДРУЖБА у России д.б. только с армией, флотом и космическими войсками РФ!
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17 час.
Сергей Лобачев
Орали во все глотки какая Россия  плохая. Потом тихо скуля поджали хвост. И засобирались в Москву на 9 мая. Самим не противно? И как там &#39;&#39;Дом дружбы&#39;&#39;, еще не открывают? А &#39;&#39;Спутник&#39;&#39;?
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5 час.
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