Скандал вокруг Собчак: Ермак, близкий друг Зеленского, бросил тень на «Кровавую барыню»

Олег Царёв: Сам факт разговора не является преступлением, но думаю, что с ней поговорят Игорь Землянский На фото: телеведущая, журналист, общественный деятель Ксения Собчак (Фото: Владимир Смирнов/ТАСС) Материал комментируют: Олег Царёв В последние дни российское медиапространство сотрясает один из самых громких скандалов года: в сеть попали фрагменты переписки Ксении Собчак (тг-канал «Кровавая барыня» и др.