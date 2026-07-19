БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Скандал вокруг Собчак: Ермак, близкий друг Зеленского, бросил тень на «Кровавую барыню»

Скандал вокруг Собчак: Ермак, близкий друг Зеленского, бросил тень на «Кровавую барыню»

Олег Царёв: Сам факт разговора не является преступлением, но думаю, что с ней поговорят Игорь Землянский На фото: телеведущая, журналист, общественный деятель Ксения Собчак (Фото: Владимир Смирнов/ТАСС) Материал комментируют: Олег Царёв В последние дни российское медиапространство сотрясает один из самых громких скандалов года: в сеть попали фрагменты переписки Ксении Собчак (тг-канал «Кровавая барыня» и др.

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Андрей Панин
Чмо зеля
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