Закон и Порядок

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Россия нанесла несколько ударов по "кошельку" Британии

Россия нанесла несколько ударов по "кошельку" Британии

Британские сэры и пэры очень обижены на Россию. Да что же это творится! Если дело пойдет так и дальше, то бывшая «империя, в которой никогда не заходит солнце», ныне превратившаяся в обыкновенный «остров невезения», скоро совсем по миру пойдет.

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