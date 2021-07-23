Россия нанесла несколько ударов по "кошельку" Британии

Британские сэры и пэры очень обижены на Россию. Да что же это творится! Если дело пойдет так и дальше, то бывшая «империя, в которой никогда не заходит солнце», ныне превратившаяся в обыкновенный «остров невезения», скоро совсем по миру пойдет.
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