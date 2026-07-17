Актрису Анну Хилькевич не стали наказывать за просрочку штрафа

Суд прекратил административное дело в отношении популярной актрисы Анны Хилькевич (сериал «Универ»). Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, актриса ранее была привлечена к ответственности за неоплату проезда по платному участку дороги.
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