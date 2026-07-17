Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 647 подписчиков

Актрису Анну Хилькевич не стали наказывать за просрочку штрафа

Актрису Анну Хилькевич не стали наказывать за просрочку штрафа

Суд прекратил административное дело в отношении популярной актрисы Анны Хилькевич (сериал «Универ»). Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, актриса ранее была привлечена к ответственности за неоплату проезда по платному участку дороги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии