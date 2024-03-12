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К 2027 году электромобили станут в производстве дешевле машин с ДВС, но стоимо...

К 2027 году электромобили станут в производстве дешевле машин с ДВС, но стоимо...

К 2027 году электромобили станут в производстве дешевле машин с ДВС, но стоимость страхового ремонта вырастет на 30 %Специализирующаяся на прокате легковых автомобилей компания Hertz уже «обожглась» на закупке крупной партии электромобилей, поскольку они оказались существенно дороже в ремонте после ДТП, хотя номинально эксплуатационные расходы на них были ниже.

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