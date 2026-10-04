NYP: в США хирурги ампутировали женщине с раком здоровую ногу

В американском штате Огайо врачи случайно ампутировали женщине здоровую ногу во время операции. 15 сентября 2025 года Шэрон Джекс должна была перенести ампутацию правой ноги ниже колена из-за заболевания, однако после операции обнаружила, что лишилась левой.
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