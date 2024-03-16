Дополнительный день приема граждан вводит ОСФР по Тамбовской области

Отделение СФР по Тамбовской области расширяет график приема в своих клиентских службах. Помимо основного обслуживания по будням, посетителей будут принимать в дополнительный день — каждую последнюю субботу месяца.
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