Конец глобализма: Должна ли Россия покинуть ВОЗ, ВТО, МВФ?

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Сергей Ипатов
Давно уже надо было повыходить из всех этих западных глобалистских структур. И цб уже давно надо было или переформатировать или вообще расформировать. Че, гроза в полном разгаре, а сенаторам лень даже перекреститься?
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