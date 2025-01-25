Конец глобализма: Должна ли Россия покинуть ВОЗ, ВТО, МВФ?

Национальный суверенитет невозможен без разрыва с «мировой жабой» Сергей Аксёнов На фото: вид на здание ВТО (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС) «Выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — самый сильный удар по глобалистам за последние 30 лет», — написал на утро после инаугурации Трампа глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии