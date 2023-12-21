Штурмовые подразделения и танкисты Западной группировки войск уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ на Купянском направлении

Для выполнения боевой задачи экипажи танков выехали на прямую наводку и точными выстрелами «разобрали» укрепления противника, после чего было осуществлено десантирование штурмовиков, которые выбили врага с его позиций.
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