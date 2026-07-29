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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монако» не продал Аклиуша «ПСЖ» за 45 млн евро. Клубы продолжают переговоры

« Монако » отклонил еще одно предложение « ПСЖ » по  Магну Аклиушу . Как сообщает L’Equipe, парижский клуб предложил 45 миллионов евро за 24-летнего вингера.

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