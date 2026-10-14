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Доброполье — всё: На полустанке Облачный сотня бандеровцев нашла лютую смерть, игра в «армию Венка» провалилась

  Разгром на шахте «Добропольская» и побоище между Золотым Колодезем и Нововодяным ставят крест на гарнизоне ВСУ в «фортецi» С мест надежные источники, не замеченные ранее в «порожняке», сообщили о переходе Доброполья в стадию зачистки.

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