Разгром на шахте «Добропольская» и побоище между Золотым Колодезем и Нововодяным ставят крест на гарнизоне ВСУ в «фортецi» С мест надежные источники, не замеченные ранее в «порожняке», сообщили о переходе Доброполья в стадию зачистки.