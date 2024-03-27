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Из королевы красоты в… Чем закончилась история модели, попавшей под нож пластического хирурга

Из королевы красоты в… Чем закончилась история модели, попавшей под нож пластического хирурга

По мнению врачей, женщина больше никогда не сможет вернуть себе былую внешность.В Ленинском районном суде Краснодара 27 марта состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении пластического хирурга Андрея Комарова, изуродовавшего модель из Сочи Юлию Тарасевич.

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