Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Пипец, выслать  всех мигрантов, которые заехали с 1992 года с семьями и пусть приедут северокорейцы, это трудолюбивые...Ну и кого вы заве...
  • Светлана Ефименко
    😂😅😅Ну и кого вы заве...
  • Светлана Ефименко
    сколько можно переписывать одно и то же сейчас начались выборы в думу.-"дуру" внимательно читайте все про каждого кан...Ну и кого вы заве...

А на фото точно "нищий" Афганистан???

А на фото точно "нищий" Афганистан???

 Афганская кольцевая А01, книгой Гиннеса, признана самой длинной кольцевой в Мире - на 1500 километров и соединяет 34 провинции  Ключевые характеристики Кольцевой дороги А01:  Протяжённость: Общая длина дороги составляет около 2 200 километров.

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