А на фото точно "нищий" Афганистан???

Афганская кольцевая А01, книгой Гиннеса, признана самой длинной кольцевой в Мире - на 1500 километров и соединяет 34 провинции Ключевые характеристики Кольцевой дороги А01: Протяжённость: Общая длина дороги составляет около 2 200 километров.
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