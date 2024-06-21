В Новомосковске ремонтируют одну из старейших школ города

В Новомосковске Тульской области по программе "Модернизации школьных систем образования" идет капитальный ремонт здания школы №25 – одной из старейших школ города, передает пресс-служба городской администрации.
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