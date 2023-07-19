"Теплоэнерго" приступило к развитию теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода

В рамках заключенного концессионного соглашения между правительством Нижегородской области, администрацией Нижнего Новгорода и АО "Теплоэнерго" около 40 млрд рублей будут инвестированы в развитие теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода.
В рамках заключенного концессионного соглашения между правительством Нижегородской области, администрацией Нижнего Новгорода и АО "Теплоэнерго" около 40 млрд рублей будут инвестированы в развитие теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода.
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