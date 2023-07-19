Царьград

5 779 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ратибор
    Это был офицер НАТО, сожравший сало))"Азовец"* сдал ку...
  • Svetlana Kuzmina
    Точно, а начать нужно с Тауэрского моста."На фотографии ви...
  • ТАТЬЯНА ТАРАСОВА
    А зарплату за звание майора она тоже номинально получала? Пусть тогда вернёт её в какой нибудь благотворительный  фон...Русские спортсмен...

"Теплоэнерго" приступило к развитию теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода

"Теплоэнерго" приступило к развитию теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода

В рамках заключенного концессионного соглашения между правительством Нижегородской области, администрацией Нижнего Новгорода и АО "Теплоэнерго" около 40 млрд рублей будут инвестированы в развитие теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх