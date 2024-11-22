Фото: Legion-Media Важные новости России за неделю сообщают о том, что продюсер Евгений Морозов поднял завесу тайны, касающейся отношения Софии Ротару к россиянам, утверждая, что певица испытывала значительное неприязненное чувство к России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)