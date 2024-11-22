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Дикий Юг - Природа Юга России

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«Терпеть их не могла»: Продюссер Софии Ротару рассказал, как на самом деле она относилась к россиянам

«Терпеть их не могла»: Продюссер Софии Ротару рассказал, как на самом деле она относилась к россиянам

Фото: Legion-Media Важные новости России за неделю  сообщают о том, что продюсер Евгений Морозов поднял завесу тайны, касающейся отношения Софии Ротару к россиянам, утверждая, что певица испытывала значительное неприязненное чувство к России.

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