Праздничный салют в городе Будвы, Черногория © Olena Znak/Shutterstock/FOTODOMПосле введения виз для российских граждан с 1 ноября из Черногории уедет примерно четверть туристов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮШ Осужденный на 10 ...
- Кравцов: если в ш...
- АП Чирков: индексаци...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым