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NatNeurosci: почечная недостаточность повышает риск развития болезни Паркинсона

NatNeurosci: почечная недостаточность повышает риск развития болезни Паркинсона

Ученые из больницы Жэньминь при Уханьском университете установили, что почечная дисфункция может привести к накоплению белка α-синуклеина в почках, что способствует его распространению в мозг и в некоторых случаях увеличивает риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.

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