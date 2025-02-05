NatNeurosci: почечная недостаточность повышает риск развития болезни Паркинсона

Ученые из больницы Жэньминь при Уханьском университете установили, что почечная дисфункция может привести к накоплению белка α-синуклеина в почках, что способствует его распространению в мозг и в некоторых случаях увеличивает риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.