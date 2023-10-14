Вниманию налогоплательщиков Доработан сервис личного кабинета плательщика.

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Бобруйскому району информирует граждан о доработке в Личном кабинете плательщика сервиса, позволяющего вносить изменения в сведения об объектах недвижимости или земельных участках или информировать налоговые органы о наличии у него объектов налогообложения.
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