Вниманию налогоплательщиков Доработан сервис личного кабинета плательщика.

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Бобруйскому району информирует граждан о доработке в Личном кабинете плательщика сервиса, позволяющего вносить изменения в сведения об объектах недвижимости или земельных участках или информировать налоговые органы о наличии у него объектов налогообложения.