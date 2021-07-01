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На прицеле Северный Кавказ: Зачем Турция берет под крыло чеченских боевиков

На прицеле Северный Кавказ: Зачем Турция берет под крыло чеченских боевиков

  Любопытные и одновременно весьма тревожные новости приходят из Сирии. Судя по последним сообщениям, Турция решила взять под свое крыло чеченских боевиков, воюющих против правительственной армии президента Башара Асада и поддерживающих их ВКС РФ.

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